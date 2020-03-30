Шесть рабочих дней предстоит на этой неделе

Белорусы будут отрабатывать в субботу 4 апреля за 27 апреля (понедельник перед Радуницей).

При этом в конце месяца предстоят "длинные выходные". Днями отдыха будут 25, 26, 27 и 28 (с субботы по вторник), а далее три выходных дня с пятницы по воскресенье 1 -3 мая.

Вместе с тем, организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.