Шесть рабочих дней предстоит на этой неделе
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На этой неделе в Беларуси будет шесть рабочих дней. Суббота 4 апреля будет рабочей. Это следует из постановления Совета министров Беларуси "О переносе рабочих дней в 2020 году".
Белорусы будут отрабатывать в субботу 4 апреля за 27 апреля (понедельник перед Радуницей).
При этом в конце месяца предстоят "длинные выходные". Днями отдыха будут 25, 26, 27 и 28 (с субботы по вторник), а далее три выходных дня с пятницы по воскресенье 1 -3 мая.
Вместе с тем, организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.
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