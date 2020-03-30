0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

Шесть рабочих дней предстоит на этой неделе

47 0

Шесть рабочих дней предстоит на этой неделе

На этой неделе в Беларуси будет шесть рабочих дней. Суббота 4 апреля будет рабочей. Это следует из постановления Совета министров Беларуси "О переносе рабочих дней в 2020 году".

Белорусы будут отрабатывать в субботу 4 апреля за 27 апреля (понедельник перед Радуницей).

При этом в конце месяца предстоят "длинные выходные". Днями отдыха будут 25, 26, 27 и 28 (с субботы по вторник), а далее три выходных дня с пятницы по воскресенье 1 -3 мая.

Вместе с тем, организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости