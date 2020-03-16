Шанс исправиться есть у каждого. В Бобруйске прошло собрание с лицами, состоящими на профилактическом учете

В мероприятии приняли участие начальник уголовно-исполнительной инспекции подполковник милиции Дмитрий Турасов и врач психиатр-нарколог Юрий Куземко, которые довели информацию в рамках своей компетенции. Присутствующим были продемонстрированы фильмы «Остановить насилие в семье» и «Монолог ранее судимой женщины».

Как рассказал старший инспектор профилактики майор милиции Григорий Лапей, проведение подобного рода собраний направлено, прежде всего, на профилактику пьянства и алкоголизма, предупреждение и пресечение административных правонарушений и преступлений, совершаемых в отношении личности. В настоящее время на профучете за пьянство состоят 1683 бобруйчанина, 167 человек - за нарушения в сфере семейно-бытовых отношений.

Собрания для данной категории лиц проводятся ежемесячно. Возраст присутствующих в зале самый разный, от молодых парней до пожилых людей. Но проблема у всех одна – пьянство. Пьют, бьют, убивают, крадут … За каждым из них не одно правонарушение и преступление. У каждого из них есть время подумать там, в местах лишения свободы или лечебно-трудовых профилакториях, и выбрать другую жизнь. Но в большинстве своем, они все равно возвращаются к прошлой жизни. Почему? На этот вопрос сложно ответить однозначно.

Правоохранительные органы принимают меры и проводят профилактическую работу с данными гражданами. Это индивидуальные беседы, просмотр профилактических роликов и фильмов, организация встреч с врачом психиатром-наркологом, представителями городских организаций и учреждений, где могут оказать помощь в консультации или трудоустройстве. Сегодня к данной категории граждан повернуты все субъекты, но только не они сами. Если нет желания или хотения, то заставить человека исправиться невозможно. Каждому из них жизнь дает шанс. И выбор они должны сделать сами.