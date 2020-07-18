Шахматист Герман Кочетков: «Важно думать о последствии своих «ходов» в жизни»

20 июля во всем мире отмечается Международный день шахмат. Кстати, название игры происходит из персидского языка: шах мат – властитель умер. Ее цель в том, чтобы поставить мат королю противника. Считается, что игра в шахматы способствует развитию памяти, умственных способностей, творческого и логического мышления. Сегодня этот вид спорта признан в 107 странах мира. В преддверии праздника мы расскажем о шахматисте-профессионале, который связал судьбу с этой игрой.

Бобруйчанин Герман Кочетков привык по жизни продумывать действия и предвидеть последствия поступков. Научиться управлять собой ему помогли шахматы. А начиналось все в детстве, когда он не на шутку увлекся этой игрой. Первые партии сыграл с мальчишками, соседями по двору, еще в третьем классе. А в 9-м попал в спортивную школу. С тех пор началась его профессиональная карьера.

– Я был под два метра ростом, но поначалу меня обыгрывали ребята на две головы ниже. Мне очень нравились шахматы, я стал активно заниматься, чтобы дотянуться до их уровня. И уже через девять месяцев выиграл первенство города среди юношей. Это было в 1981 году, я тренировался тогда у легендарного Бориса Марьясина, – рассказывает Герман Викторович.

После окончания школы он стал третьим в городе среди взрослых шахматистов, а затем завоевал «бронзу» в областных соревнованиях. После службы в армии вернулся в свою стихию. Принял решение связать профессию с любимой игрой: пошел работать тренером в ДЮСШ №4, откуда и начинал свой спортивный путь. Параллельно поступил на заочное отделение в Академию физического воспитания и спорта. Герману запомнился случай. В группе начальной подготовки у него было 34 воспитанника вместо положенных 20. Всем им он сумел привить любовь и интерес к этому виду спорта. Но однажды завуч, которая пришла проверять работу молодого сотрудника, вместо похвалы сделала ему замечание, что ничего не поняла из-за его быстрой речи. Теперь он вспоминает об этом с улыбкой, но тогда был, конечно, расстроен.

Вскоре, как признается бобруйчанин, его закрутил вихрь перестройки, он занялся предпринимательством, но с шахматами не расстался. В 1997 году стал чемпионом Беларуси, побывав перед этим на множестве турниров в странах Европы и СНГ и попав в сборную страны. Три года шахматист был в тройке лидеров, а в 2000-м завершил спортивную карьеру и снова занялся бизнесом. В турнирах он продолжал участвовать, но гораздо реже. Вернуться к педагогической деятельности ему помог Владимир Артамонов – тренер высшей категории Бобруйского филиала Могилевской областной специализированной детско-­юношеской школы олимпийского резерва по шахматам и шашкам. За год с лишним занятий с детьми Герман Кочетков сумел взрастить чемпионов и призеров Беларуси. Сегодня он не расстается с любимым занятием – последние три года тренер работает в спортивной школе в Москве (из-за эпидемиологической обстановки пока дистанционно). Его ученики делают большие успехи, выигрывая этапы Кубка России, и педагог очень ими гордится.

– Я фанат шахмат и приветствую это занятие. Мне приятно работать с детьми, у которых горят глаза. В ряде государств игру в шахматы вводят как обязательную дисциплину. Это вид спорта, которым можно заниматься до самой старости. Сегодня для этого нужен по сути только компьютер. Ученые провели исследования и выявили: если ребенок занимается шахматами, у него лучше успеваемость в школе, он более дисциплинирован и ответственен. Кто играет в шахматы, тот думает о последствиях своих «ходов» в жизни. Я вот, к примеру, человек эмоциональный, но с годами понял, что все-таки нужно меньше этому поддаваться. И сейчас, когда я просчитываю свои действия, они в итоге оказываются правильными, – говорит шахматист.

Таким вот правильным «ходом» в жизни Герман Кочетков считает женитьбу на Ольге Каминской, которая работает детским хирургом. Вместе супруги почти 30 лет. Его вторая половина хоть и не умеет играть в шахматы, но всегда поддерживала мужа во всех его начинаниях. Она уверена: Герман Викторович стал для нее по-настоящему­ выгодной партией. А познакомились они еще в детстве – вместе учились в музыкальной школе. Но отношения между Ольгой и Германом завязались гораздо позже. К тому времени оба уже были сформировавшимися людьми. Супруги не скрывают – они счастливы вместе. И пускай каждый из них занимается своим делом, главное – взаимный интерес друг к другу на протяжении совместной жизни.

– Я как врач могу сказать: шахматы – это диагноз. Я ездила на соревнования к мужу, видела спортсменов, которые увлечены игрой. Хочу заметить, что это интересные, развитые, разносторонние люди, у них живой ум, мгновенная реакция, считывание ситуации, там никогда нет застоя в беседе. Счастлив тот, кто вовремя в себе рассмотрел какой-то талант, не предал его, а сумел развить. С моим мужем произошло именно так. Шахматы для него и хобби, и профессия, – утверждает Ольга Каминская.

За годы спортивной и тренерской карьеры Герман одержал множество побед, обыгрывая даже гроссмейстеров. Но однажды ему пришлось поддаться и проиграть. Шахматист вспоминает случай, который произошел с ним около двадцати лет назад. Тогда он приехал провести шахматные партии в исправительном учреждении, которое находится в Бобруйске.

– Во время первых ходов игры заключенный, который был моим соперником, тихонько шепнул, что, если одержит победу, получит крат­косрочное свидание с женой. Я решил сдаться. С меня не убудет, как говорится, зато человеку приятно. Помню, как тогда заключенные посмотрели на меня с уважением. Знаете, я считаю, мы не должны осуж­дать тех, кто оступился. Все могут совершить ошибку, но каждый имеет шанс на исправление, – рассуждает Герман Кочетков.

В свободное время он любит проводить время с семьей. А живет в доме с местным колоритом 1904 года, который расположен на бобруйском «Арбате». Быт с ним делят собака породы чау-чау по кличке Лорд и кошка Зефирка. Герману Викторовичу нравится знаменитое место на улице Социалистической, где располагается памятник Бобру. Он любит свой город, который ни на что не променяет.

– В Бобруйске прекрасные спортивные традиции. Я хочу, чтобы молодая, талантливая поросль шахматистов, которая растет у нас, достойно защищала честь и славу нашего любимого города.

Людмила Любимцева.