Сфера ЖКХ — на контроле!

Более 90 тыс. рублей предписано вернуть в бюджет по результатам проверки Комитетом госконтроля Могилевской области деятельности Климовичского УКП «Коммунальник».

Как установили контролеры, субсидии на эту сумму были получены предприятием незаконно.

Кроме того, выявлены занижение объемов производства топливной щепы, нарушения природоохранного и земельного законодательства, порядка ведения бухгалтерского учета, учета лома и отходов цветных металлов и др.

По результатам проверки предприятие и 7 его работников привлечены к административной ответственности, материалы контроля для правовой оценки переданы в правоохранительные органы и рассмотрены на заседании коллегии Комитета государственного контроля Могилевской области.