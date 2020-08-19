Сезон охоты на лося, оленя и лань открывается 20 августа
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Сезон охоты на лося, благородного и пятнистого оленя, лань открывается 20 августа, сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов.
В период до 30 сентября разрешено добывать взрослых самцов, в том числе трофейного качества, а также селекционных животных (без учета пола и возраста).
Разрешенные способы охоты - ружейный из засады, с подхода в течение суток. "Стоит отметить особый способ охоты - с подманиванием (на вабу), который становится актуален в период гона лося и оленя (начинается, как правило, в начале сентября)", - добавили в БООР.
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