Сезон охоты на бекаса открывается 11 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Сезон охоты продлится со второй субботы июля (с 11 июля) по вторую субботу августа (по 8 августа).

При этом количество охотников ограничено. Так, охотиться на бекаса могут до трех охотников с одной легавой собакой, спаниелем, ретривером. В охотничьих путевках в графе "Особые условия" указываются порода, кличка, номер и другие данные регистрационной карточки собаки.

Заниматься охотой можно будет в светлое время суток. Способ - ружейный с подхода только с охотничьими собаками либо безружейный с применением ловчих птиц. При ружейном способе разрешается применять гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью.

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