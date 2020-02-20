Сергей Румас поблагодарил Казахстан за помощь в эвакуации белорусов из Китая

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас направил благодарственное письмо казахстанскому коллеге Аскару Мамину в связи с помощью Казахстана в эвакуации граждан Беларуси из Китая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского правительства.

"Сергей Румас от имени правительства Беларуси выразил искреннюю благодарность казахстанской стороне за оперативное содействие в эвакуации 2 февраля спецрейсом пяти белорусских граждан, которые приняли решение о выезде из провинции Хубэй Китайской Народной Республики вследствие распространения коронавируса", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Сергей Румас высказал признательность Аскару Мамину за размещение граждан Беларуси в медицинском учреждении Нур-Султана и создание необходимых условий их пребывания в течение двух недель.

Премьер-министр отметил, что и впредь Беларусь и Казахстан сохранят конструктивный характер двустороннего взаимодействия, развивая его в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

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