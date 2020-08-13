Сергей Анюховский высказал мнение о ситуации в стране

Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, директор ОАО «Красный пищевик» С.А. Анюховский:

- В непростой период, когда кто-то извне раскачивает и дестабилизирует белорусское общество, на всех нас лежит большая ответственность. Мы не можем допустить, чтобы простые люди боялись выходить на улицу, опасались провокаций со стороны тех, кому это выгодно.

Необходимо всем обдуманно и взвешенно относиться к любой информации, которую вы получаете из различных источников. Непроверенные и надуманные факты, которые сегодня подаются как истина из различных социальных сетей и телеграмм - каналов, преследуют далеко не мирные цели.

Сотрудники органов внутренних дел всегда стояли и стоят на страже правопорядка и законности.

Сергей Анюховский подчеркнул: независимость и безопасность мирных граждан – это важнейшие богатство, которое обязательно необходимо сберечь.