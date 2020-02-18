Серебряной призеркой Чемпионата Беларуси по дзюдо стала учащаяся Бобруйского училища олимпийского резерва

13-15 февраля в Могилеве проходил Чемпионат Республики Беларусь по дзюдо среди мужчин и женщин.

Единственную медаль в составе сборной Могилевской области завоевала учащаяся Бобруйского государственного училища олимпийского резерва Валерия Хрущева (тренеры – Вадим и Нонна Жуковцы).

В весовой категории свыше 78 кг Валерия завоевала «серебро» чемпионата. Кстати, ее соперница по финалу титулованная Марина Слуцкая на 11 лет старше Хрущевой.

Медаль Валерии помогла команде женщин Могилевской области занять третье место.