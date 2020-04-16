Серафим, епископ Бобруйский и Быховский рекомендует в праздники остаться дома
162 0
0
Читайте
также
также
-
Серафим, епископ Бобруйский и Быховский рекомендует в праздники остаться дома
-
Предприятия легкой промышленности области приглашают на работу
-
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси: «Воздержитесь от посещения храмов»
-
Прямая линия по вопросу доставки продуктов питания и товаров первой необходимости, лекарств состоится в Бобруйске
-
Сильный ветер и кратковременные осадки ожидаются в Беларуси 17 апреля и в выходные
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости