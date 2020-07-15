Сенатор Сергей Анюховский провел встречу с трудовым коллективом бобруйского санатория имени В.И.Ленина

«Вы, вместе с работниками других медицинских учреждений, стоите на страже здоровья людей. Поддержка иммунитета и борьба с хроническими заболеваниями как никогда актуальны в непростой эпидемиологический период». Об этом сенатор Сергей Анюховский рассказал на встрече с трудовым коллективом бобруйского санатория имени В.И.Ленина.

Член Совета Республики Национального собрания в беседе с медиками затронул некоторые аспекты своей парламентской деятельности, а также детально остановился на вопросах экономической, информационной безопасности страны. Обсудили участники встречи и избирательную кампанию по выборам Президента Республики Беларусь.

В завершении встречи главный врач санатория Андрей Миканович ознакомил сенатора с материально-технической и лечебной базой здравницы, рассказал о комплексах услуг, предоставляемых санаторием.