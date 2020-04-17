Сенатор Сергей Анюховский поддержал бобруйских медиков в непростой период

600 масок, столько же пар перчаток, сладости и средства личной гигиены. Все это – для медиков инфекционного отделения Бобруйской центральной больницы. Помощь врачам передал член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, директор ОАО «Красный пищевик» Сергей Анюховский.
«Хочется сказать большое спасибо всему медицинскому персоналу Бобруйской центральной больницы и особенно медикам инфекционного отделения, которые в непростой период для всего белорусского здравоохранения работают в режиме нон-стоп, – прокомментировал сенатор. – Это очередное подтверждение тому факту, что в медицину люди идут по призванию. Небольшой вклад бобруйской кондитерской фабрики в виде полезной продукции поддержит иммунитет врачей и подсластит их тяжелые будни. Хочу заверить, что оказанная сегодня помощь – это только начало. По возможности, внимание уделим медикам из других регионов Беларуси».
Главный врач больницы Оксана Крупенич поблагодарила Сергея Анюховского и подчеркнула, что маски и перчатки всегда востребованы, их расход достаточно большой. А сладости – самый быстрый способ улучшить настроение и пополнить запас энергии, которая так необходима медицинским работникам.
В общении с главным врачом Бобруйска сенатор заверил, что на фабрике «Красный пищевик» к гигиене и санитарным нормам всегда было и остается повышенное внимание – так как предприятие пищевое. Работники обеспечены масками, перчатками, во всех производственных и бытовых помещениях установлены дозаторы с антисептическим средством. К работе не допускаются люди, которые имеют признаки ОРВИ. Практически не проводятся рабочие совещания, все необходимые вопросы решаются при помощи телефонной связи или в режиме видеоконференции. Введены изменения в работе фабричной столовой, корректируются действия водителей и торгового персонала в фирменных магазинах.