Сенатор Сергей Анюховский поддержал бобруйских медиков в непростой период

«Хочется сказать большое спасибо всему медицинскому персоналу Бобруйской центральной больницы и особенно медикам инфекционного отделения, которые в непростой период для всего белорусского здравоохранения работают в режиме нон-стоп, – прокомментировал сенатор. – Это очередное подтверждение тому факту, что в медицину люди идут по призванию. Небольшой вклад бобруйской кондитерской фабрики в виде полезной продукции поддержит иммунитет врачей и подсластит их тяжелые будни. Хочу заверить, что оказанная сегодня помощь – это только начало. По возможности, внимание уделим медикам из других регионов Беларуси».

Главный врач больницы Оксана Крупенич поблагодарила Сергея Анюховского и подчеркнула, что маски и перчатки всегда востребованы, их расход достаточно большой. А сладости – самый быстрый способ улучшить настроение и пополнить запас энергии, которая так необходима медицинским работникам.

В общении с главным врачом Бобруйска сенатор заверил, что на фабрике «Красный пищевик» к гигиене и санитарным нормам всегда было и остается повышенное внимание – так как предприятие пищевое. Работники обеспечены масками, перчатками, во всех производственных и бытовых помещениях установлены дозаторы с антисептическим средством. К работе не допускаются люди, которые имеют признаки ОРВИ. Практически не проводятся рабочие совещания, все необходимые вопросы решаются при помощи телефонной связи или в режиме видеоконференции. Введены изменения в работе фабричной столовой, корректируются действия водителей и торгового персонала в фирменных магазинах.