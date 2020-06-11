Учащиеся детской школы искусств им. Е.К. Тикоцкого стали стипендиатами специального фонда Президента

Впервые за время существования детской школы искусств №1 имени Е.К. Тикоцкого сразу семеро учащихся стали стипендиатами специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Четверо из них являются выпускниками, а трое решили связать свою профессию с музыкой и продолжить дальнейшее обучение в специализированных учреждениях страны. Сегодня в стенах альма-матер юным дарованиям были вручены свидетельства о присуждении премии.

– Мы гордимся своими учениками. У нас действительно сильная педагогическая база и подготовка. В своей школе мы сохраняем традиции, которые передаются из поколения в поколение. И это наш общий успех,– отмечает директор ГУО "Детская школа искусств №1 имени Е.К. Тикоцкого г. Бобруйска" Елена Морозова.

Александра Снарская – лауреат международного детского конкурса «Музыка надежды». Учится во 2-м классе ДШИ №1 им. Е.К. Тикоцкого и в 3 «Б» классе гимназии №2, занимается на флейте.

Игре на инструменте талантливую девочку обучает Рита Романова. Концертмейстер – Оксана Свяцкая. Планирует поступать в гимназию-колледж при Академии музыки в Минске.

Назар Завертнев – лауреат радиоконкурса «Маладыя таленты Беларусi – 2020». Учащийся 7 класса школы искусств – играет на баяне, занимается с учителем Валентиной Краснюковой. Ученик 9 «В» класса гимназии №3. Будет поступать в УО «Минский колледж искусств» в 2020 г.

Дмитрий Силин – лауреат радиоконкурса «Маладыя таленты Беларусi – 2020». Учащийся 7 класса, играет на баяне, занимается с учителем Натальей Монит. Обучается в гимназии №3. Будет поступать в УО «МГМК имени Н.А. Римского-Корсакова».

Дарья Маевская – лауреат VIII Республиканского открытого конкурса исполнителей на народных инструментах имени И.И. Жиновича (2018 г.). Обучается в 7-м классе школы искусств игре на аккордеоне.

Премудростям игры на этом инструменте ее учит Алла Силкова. Ученица 9-го класс гимназии №3. Предполагает поступать в УО «МГМК имени Н.А. Римского-Корсакова» в 2020 г.

Кристина Герасименко – лауреат III международного конкурса «Зоркi Прыдняпроўя». Учащаяся 7-го класса (инструмент домра).

Занимается с учителем Валерией Басалыго, концертмейстер – Светлана Ерко. Обучается в 9-м классе ГУО «Училище Олимпийского Резерва г. Бобруйска».

Глеб Коржов – лауреат радиоконкурса «Маладыя таленты Беларусi – 2020». Учащийся 5-го класса, инструмент гитара, учитель Илья Абрамчук. Обучается в Гимназии №1, 8 «а» класс, лауреат радиоконкурса «Маладыя таленты Беларусi – 2020». Планирует поступать в УО «МГМК имени Н.А. Римского-Корсакова» в 2021 г.

Ксения Барановская – лауреат радиоконкурса «Маладыя таленты Беларусi – 2020». Учащаяся 4-го класса ГУО «ДШИ №2 г. Осиповичи», играет на гитаре, занимается с учителем Ильей Абрамчуком. Обучается в ГУО «СШ №9 г. Бобруйска», в 8-м классе, планирует поступать в УО «МГМК имени Н.А. Римского-Корсакова» в 2021 г.

Кристина Чижёнок –лауреат III Международного конкурса «Зоркi Прыдняпроўя». Учится в 6 классе школы искусств и 8-м в СШ №9, играет на цимбалах. Ее проводник в мире музыки – учитель Татьяна Снарская, концертмейстер – Светлана Ерко Светлана. Планирует поступать в УО «Минский колледж искусств» в 2021 г.