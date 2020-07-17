Семеро бобруйчан за два дня стали жертвами интернет-мошенников

Ежедневно, в милицию поступают заявления граждан о совершённых в отношении их преступлений посредством глобальной сети Интернет. Безусловно, сегодня, на различных сайтах покупки и продажи товаров (известных и популярных у граждан) удобно и быстро приобрести или продать любую вещь. Однако, осуществляя продажу или покупку товаров, таким образом, вы можете стать жертвами Интернет мошенников. Так, 15 и 16 июля текущего года сразу семеро бобруйчан лишились своих денежных средств. Неизвестный обманным путем под предлогом покупки или продажи вещей завладел различными суммами денег. Например, местная жительница хотела продать свадебное платье, но вместо этого, с её карточки было похищено 1750 рублей. В двух других случаях бобруйчанки хотели продать детские кроватки, а в итоге лишились 340 и 170 рублей с карточек. Еще одному бобруйчанину продажа наушников обошлась в 1900 рублей. Интернет-мошенники похищают все денежные средства с банковских карточек, реквизиты которых им предоставляют сами граждане.

Как отмечает Александр Бандур, сотрудник подразделения по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Бобруйского горисполкома, преступления подобного рода будут совершаться, так как наши граждане сами способствуют совершению преступлений. Причина кроется в излишней доверчивости и незнанию. А ведь мошенники хорошие психологи, знают, что и как сказать, умеют уговорить и убедить. Схема завладения денежными средствами граждан такова: злоумышленник ищет на сайте объявления граждан по продаже или покупке товара, выходит на связь с покупателем или продавцом посредством мессенджеров (вайбер, телеграмм-каналы). Предлагает купить или продать какую-либо вещь, говорит, что находится за пределами города, но готов внести предоплату за покупку товару. Далее поясняет, что сейчас он положит деньги на сайт, где осуществляется продажа товаров. После этого, он сбрасывает продавцу ссылку на сайт, где можно получить деньги. Ничего не подозревающий продавец переходит на ссылку (как правило, данная ссылка является точной копией сайта, где осуществляется купля-продажа) и оставляет реквизиты банковской карты, СМС – пароль, который приходит на мобильный телефон. Через некоторое время продавцу приходит СМС, что с карточки сняты денежные средства. И сразу становится понятно, что покупатель оказался мошенником, а продавец лишился денег, и товар не продал.

Конечно же, где и как покупать или продавать вещи, дело каждого. Но необходимо проявлять бдительность и внимательность. Если вас что-то насторожило в покупателе или продавце, не спешите совершать сделку купли-продажи. Найдите другой вариант приобретения или продажи товара. Самый простой и надежный способ, о котором многие забыли. Попросите встретиться, получить деньги и отдать товар, как говорится из рук в руки. Так будут и вещи и деньги целы. Берегите себя и свои деньги!

Татьяна Горбанюк, официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома.