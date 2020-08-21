Сегодня в Бобруйске пройдет автопробег «За Беларусь!»
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21 августа в 17.15 в Бобруйске состоится атопробег "За Беларусь!".
Сбор - площадка у Ледового дворца.
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