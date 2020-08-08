Сделаем родной город краше вместе! «Бобруйскагромаш» принял участие в реконструкции аттракциона в городском парке

Любимые всеми с детства качели-лодочки в городском парке работают исправно, прошли диагностирование и получили доступ госпромнадзора. Но внешний вид желал обновления и свежей покраски. А участие в этом принял коллектив УКХ "Бобруйскагромаш". Они работали над аттракционом три недели. Новая краска, грунтовка, ограждение. Лодочки теперь в четырех разных цветах: желтый, синий, зеленый и красный. Некоторые элементы конструкции демонтировали, обработали в стенах предприятия, затем вернули на место. Аттракцион уже готов принимать горожан.

- Последнее время очень много общаюсь с бобруйчанами и часто слышу пожелание, чтобы у детей были все возможности хорошо проводить свободное время, - отметила генеральный директор УКХ "Бобруйскагромаш" Надежда Лазаревич. - Поэтому мы проявили такую инициативу, и коллектив нашего предприятия отремонтировал один из аттракционов в нашем парке. Раньше они назывались "Русские качели", а теперь, я уверена, будут называться "Бобруйские качели". Мы видим, что можно собственными силами приносить пользу городу и это несложно. Поэтому приглашаем все предприятия города присоединиться к акции добрых дел!