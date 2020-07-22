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Общество

Сдать ЦТ на 100 баллов? Бобруйчанам это под силу!

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Сдать ЦТ на 100 баллов? Бобруйчанам это под силу!

Уже известна предварительная информация об учащихся, получивших 100-балльные сертификаты по ЦТ.

История Беларуси:

Анастасия Бушкова, средняя школа №19.

Педагог: Любовь Беляцкая

Белорусский язык:

Ксения Баранчук  и Алина Некревичус, средняя школа №20.

Педагог: Лилия Яковлева.

Английский язык:

Станислав Константинов, средняя школа №27.

Педагог: Наталья Шевцова.

Обществоведение:

Кристина Ткач, гимназия №3.

Педагог: Иван Песенко.

До заветного трехзначного числа одного балла не хватило Диане Сакун. По белорусскому языку у нее вышло 99 баллов.  (Педагог: Инесса Михайловна).

Поздравляем ребят и ждем пополнения в копилке бобруйчан-стобалльников!

 

 

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