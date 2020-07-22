Сдать ЦТ на 100 баллов? Бобруйчанам это под силу!
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Уже известна предварительная информация об учащихся, получивших 100-балльные сертификаты по ЦТ.
История Беларуси:
Анастасия Бушкова, средняя школа №19.
Педагог: Любовь Беляцкая
Белорусский язык:
Ксения Баранчук и Алина Некревичус, средняя школа №20.
Педагог: Лилия Яковлева.
Английский язык:
Станислав Константинов, средняя школа №27.
Педагог: Наталья Шевцова.
Обществоведение:
Кристина Ткач, гимназия №3.
Педагог: Иван Песенко.
До заветного трехзначного числа одного балла не хватило Диане Сакун. По белорусскому языку у нее вышло 99 баллов. (Педагог: Инесса Михайловна).
Поздравляем ребят и ждем пополнения в копилке бобруйчан-стобалльников!
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