Сдать ЦТ на 100 баллов? Бобруйчанам это под силу!

Уже известна предварительная информация об учащихся, получивших 100-балльные сертификаты по ЦТ.

История Беларуси:

Анастасия Бушкова, средняя школа №19.

Педагог: Любовь Беляцкая

Белорусский язык:

Ксения Баранчук и Алина Некревичус, средняя школа №20.

Педагог: Лилия Яковлева.

Английский язык:

Станислав Константинов, средняя школа №27.

Педагог: Наталья Шевцова.

Обществоведение:

Кристина Ткач, гимназия №3.

Педагог: Иван Песенко.

До заветного трехзначного числа одного балла не хватило Диане Сакун. По белорусскому языку у нее вышло 99 баллов. (Педагог: Инесса Михайловна).

Поздравляем ребят и ждем пополнения в копилке бобруйчан-стобалльников!