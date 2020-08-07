Сбор брусники разрешается с 12 августа, клюквы – со 2 сентября в Могилевской области
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На территории Могилевской области установлены даты, с которых в 2020 году разрешается сбор дикорастущих ягод в лесных массивах региона. Соответствующий документ подписан Могилевским облисполкомом.
Таким образом, сбор и заготовка (закупка) дикорастущих ягод брусники можно начинать уже со следующей среды - 12 августа, клюквы – со 2 сентября (среда).
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