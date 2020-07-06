Самоотдача и страсть: турнир по мини-футболу на призы фабрики «Красный пищевик» вернул в город спорт!

В эти выходные в город на Березине пришел самый настоящий скоростной и бескомпромиссный мини-футбол! Умопомрачительные поединки футбольных команд из разных городов Беларуси, настоящие эмоции и борьба, крутые голы и голевые моменты – турнир по мини-футболу, который организовала фабрика «Красный пищевик», вот уже второй год подряд собрал под сводами спортивного комплекса «Спартак» всех желающих помериться силами на мини-футбольном поприще и побороться за медали и сладкие призы. Получилось круто, эмоционально и ОЧЕНЬ ярко! Турнир, который примеряет на себя звание традиционного, подарил болельщикам настоящий спортивный триллер! 8 команд и две группы, финальные соревнования без права на ошибку и настоящий бой за третье место – футбольные выходные выдались бесподобными.

В субботний день на турнире по мини-футболу случилась всего одна неожиданность: в финальную часть пробились футболисты «Легиона» – команды, о которой мало что было известно на начало соревнований. Оставшиеся три финалиста не вызывали сомнений: мощная команда «101/112», состоящая из бравых сотрудников ГРОЧС нашего города, гости из Жлобина (Мувистар) и Минска (Майами). Совсем чуть-чуть не хватило для выхода в финальную часть представлявшим цвета предприятия «Красный пищевик» футболистам: обыграв команду «Белшина», «зефировцы» без шансов уступили «101/112» 0:4. Чтобы выйти в финал, нужно было обыгрывать «Легион», но ничейный счет 2-2 оставил команду от предприятия на третьем месте в группе…

Воскресная финальная часть началась с мастер-класса от футболистов ГРОЧС: минская команда совершенно не была готова к таким скоростям, и тотальное доминирование бобруйчан вылилось во вполне закономерный разгром по итогам первого тайма – 5:0 Во втором тайме футболисты «Майами» попытались спасти матч: им уже нечего было терять, поэтому вратарь стал выходить в атаку 5-м полевым игроком, занимая позицию на пятачке соперника. Казалось бы, дело сдвинулось, столичным футболистам удалось отквитать два мяча, однако при счете 5:2 две досадные ошибки минчан привели к пропущенных голам. Итоговый счет –уверенная победа бобруйских спасателей 7:3, после чего они отправились смотреть матч, в котором выявлялся их соперник в финальной игре.

Игру своей команды прокомментировал капитан «101/112» Виталий Низавец:

– Подходили к полуфиналу собранными, потому что знали – соперник в полном порядке. Смотрели их вчерашние игры и понимали, что расслабляться нельзя. Тот факт, что после первого тайма счет был 5:0, не только наша заслуга. Да, мы отлично сыграли, но нам показалось, что и соперник не вошел в игру должным образом. Возможно, сказались длинная дорога и чужой город. Нам на руку был и размер игрового зала – в большом и широком помещении было бы гораздо сложнее, потому что у минчан отличное движение без мяча. Хотелось бы отметить и нашего вратаря: в первом тайме все удары летели в него, а это значит, что парень занимал отличную игровую позицию в рамке ворот. Во втором тайме пропустили два гола, когда их вратарь стал играть полевого игрока, но никаких опасений не было – комфортное преимущество в счете позволяло нашим лидерам немного отдохнуть и поберечь силы перед финалом.

В заключение капитан команды попытался спрогнозировать итоги следующего полуфинального матча:

– С уверенностью могу сказать, что в финал выйдет команда «Мувистар» из Жлобина. Их игра нам известна, очень мощная команда, думаю, проблем у них возникнуть не должно...

…Однако все вышло с точностью наоборот. Возможно, ребята из Жлобина вышли на игру излишне самоуверенными и это сыграло с ними злую шутку. А может, команду бобруйчан просто недооценили, но уже в первые несколько минут «Мувистар» бесперспективно горела 4-0 и было непонятно, за счет чего жлобинцы собираются исправлять ситуацию. Правда, ближе к концу первого тайма футболисты «Легиона» немного подсели и пропустили два мяча. Итогом стал совершенно иной стиль игры бобруйчан во втором тайме: они даже не помышляли об атакующем футболе, полностью сосредоточившись на сохранении двух мячей преимущества. Ураганные атаки жлобинцев результата не приносили – постоянно не хватало завершающего удара или точности. Чрезмерно открытая игра игроков «Мувистара» могла стоить им уничтожения интриги задолго до конца матча: чудом, проспав контратаки бобруйчан, они не пропустили несколько мячей, а однажды им на выручку пришла даже штанга.

В конце игры футболисты Жлобина пошли ва-банк и, пропустив один гол, сумели-таки забить два мяча. Последние минуты матча обещали стать настоящим триллером, но глупейшая ошибка одного из полевых игроков «Мувистар» привела к тому, что мяч приземлился аккуратно на пятку бобруйского футболиста. Он и переправил его в ворота. Итог – 6:4 в пользу «Легиона».

Раздосадованные неудачей жлобинцы выбрали тактикой для матча за 3-е место игру от контратаки, минчане же надеялись на стандарты. Первый тайм показал, что задумка «Мувистар» сработала: они повели с комфортным счетом 3:1. Во втором тайме команды сходу обменялись голами, но лишь фирменный выход вратаря минчан в качестве полевого игрока позволил «Майами» сократить отставание в счете. Валидольная концовка игры при счете 4-3 явно была по душе зрителям, поэтому, когда в самом конце второго тайма игроки минчане сравняли счет, зал взорвался овациями. Впереди были два коротких овертайма.

Когда казалось, что команды согласились на серию пенальти и просто аккуратно доигрывают дополнительное время, в начале второй пятиминутки минчане мощно взорвались и забили гол, который буквально не оставил жлобинцам ни шанса: уж очень сложно было команде найти в себе силы, снова собраться и сравнять счет. Итоговые цифры 5:4 и заслуженное третье место для гостей из Минска.

Финал двух бобруйских команд прошел с тотальным преимуществом команды ГРОЧС. Сказывались отменная физическая подготовка и сыгранность: «Легион», который прыгнул выше головы, ничего не смог противопоставить скоростному и силовому футболу «101/112». В первом тайме тотальное преимущество спасателей по моментам и ударам вылилось в комфортный счет 3:0. Продолжилась игра в одни ворота и во втором тайме – игроки «Легиона» подсели физически и морально и пропустили еще 5 мячей забив лишь один гол престижа. Итог – разгромная победа футболистов ГРОЧС 8:1 и несколько каркасов ворот, которые спасли «Легион» от неприличного поражения.

Призеры чемпионата были награждены медалями и сладкими призами от «Красного пищевика», а победителям достался кубок чемпионов.

zefir.by