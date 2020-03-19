«Самая страшная эпидемия — это паника». Лукашенко обсудил с эпидемиологами ситуацию в стране

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал сегодня доклад об эпидемиологической ситуации в стране.

На доклад во Дворец Независимости приехали глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, министр здравоохранения Владимир Караник. Также на мероприятие позвали представителей Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, Белорусского государственного медицинского университета, Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии.

"Я пригласил вас сегодня, чтобы обсудить эпидемиологическую ситуацию в Беларуси. Особенно это важно в условиях коронавирусного психоза", - заявил Александр Лукашенко.

По словам главы государства, изначально он хотел провести встречу исключительно с вирусологами и эпидемиологами: позиция и подходы министра здравоохранения Президенту известны. "Но министр сказал, что он человек государственный и не будет одеяло тянуть на свою сторону. Думаю, к месту будет, если министр здравоохранения нам доложит о ситуации, которая складывается, а вы - о своей точке зрения", - сказал он.

"Предпринять все усилия, чтобы белорусы смогли вернуться домой"

Президент напомнил, что первым с этим вирусом столкнулся Китай, а затем и азиатский регион. Причем китайцам удалось справиться с вирусом, и они уже делятся своим успешным опытом с другими, отметил глава государства. "По крайней мере, у меня нет таких фактов, чтобы они не ответили хоть на один вопрос или в чем-то отказали. У меня сигналы от китайской стороны, что они готовы белорусам помочь во всем", - отметил он.

К настоящему моменту Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Однако для Беларуси это не имеет никакого значения, обратил внимание Александр Лукашенко. Он пояснил, что в стране и прежде внимательно относились к борьбе с инфекциями, и не только с коронавирусом. "На карте не осталось практически ни одной страны, где бы не поселился этот вирус. Но одно дело, когда где-то в Северной Африке один человек, а другое дело, когда за сутки только в Италии погибли 475 человек. Разница большая", - сказал глава государства.

Многие страны закрыли свою территорию для иностранцев. Так поступили и пять стран - соседок Беларуси. "Глупость абсолютная и несусветная, и это уже подтверждается. Это никак не защищает Россию. Тем более закрывают выборочно. Но это их дело. Люди оценят все, что происходит у нас с закрытием границ, - заметил Президент. - Сейчас в мире искусственно создана ситуация, когда человек не может попасть домой. Нам надо предпринять все усилия, чтобы наши граждане смогли вернуться в самое ближайшее время. Они должны быть дома. В безопасности".

belta.by