С трепетной заботой о детях. Бобруйский отдел Департамента охраны передал помощь детскому дому

Приезжать с приятными сюрпризами в детский дом на Пушкина – давняя традиция Бобруйского отдела Департамента охраны. И прекрасным летним днем пришли они поздравить маленьких бобруйчан с Днем защиты детей не с пустыми руками. Заместитель начальника отдела по идеологической работе и кадровому обеспечению Владимир Грищенко и старший инспектор группы кадров Владимир Шидловский от всего коллектива привезли в подарок стиральный порошок, кондиционеры для белья и защитные средства от комаров.