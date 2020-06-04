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Общество

С трепетной заботой о детях. Бобруйский отдел Департамента охраны передал помощь детскому дому

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С трепетной заботой о детях. Бобруйский отдел Департамента охраны передал помощь детскому дому

Приезжать с приятными сюрпризами в детский дом на Пушкина – давняя традиция Бобруйского отдела Департамента охраны. И прекрасным летним днем пришли они поздравить маленьких бобруйчан с Днем защиты детей не с пустыми руками. Заместитель начальника отдела по идеологической работе и кадровому обеспечению Владимир Грищенко и старший инспектор группы кадров Владимир Шидловский от всего коллектива привезли в подарок стиральный порошок, кондиционеры для белья и защитные средства от комаров.

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