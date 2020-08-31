С сердечным теплом и вниманием к детям. Александр Студнев пришел с подарками к новому учебному году в дом семейного типа Карахановых

Сборы ребенка в школу - горячая пора для любого родителя. А если подготовить нужно не одного школяра? Задача становится в разы сложнее. Но не стоит волноваться, если есть крепкая поддержка.

В преддверии нового учебного года в дом семейного типа Карахановых пришел председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев и его заместитель Виктория Омелюсик. И не с пустыми руками: рюкзаки, канцелярские товары, а также хорошее настроение и пожелания успехов в учебе.

- Мы понимаем, сколько это хлопот – подготовить детей к школе. И власть не может быть в стороне. Мы также уверены, что все родители юных бобруйчан отлично понимают: 1 сентября – это, в первую очередь, праздник для детей, бесценное событие в их жизни. Сейчас некоторые, так называемые «свядомыя», пытаются призывать к тому, чтобы не вели детей на линейки, оставляли их дома. Но все же должны понимать: ребенку необходимо учиться, развиваться, общаться со сверстниками. И те знания, которые смогут дать учителя, не заменить ничем. Мы должны сказать нашим учителям огромное спасибо за то, что они преданы своему делу, за то, что они с полной самоотдачей готовят детей к будущей, взрослой, жизни. Я уверен, что бобруйчне хорошо понимают: дети – это их будущее, и они примут правильное решение. А в будущее мы смотрим с уверенностью!

Большая и дружная семья это прекрасно понимает, зная из собственного опыта счастливый блеск в глазах детей на школьных линейках, переживая вместе с ними трогательные моменты встреч с учителями и одноклассниками после насыщенных событиями каникул. Эти моменты бесценны! Благодарна семья и за постоянную трепетную, можно сказать, по-настоящему отцовскую поддержку, со стороны руководства города.

– Очень здорово, что наше государство и Александр Викторович не забывают семьи, – поделилась впечатлениями мама большой семьи Светлана Караханова. – А еще очень приятно, что это не просто мэр, а действительно хороший человек, с которым можно обсудить любые вопросы, поговорить о насущных делах, и он нас всегда понимает и поддерживает. Мы всегда рады общению и счастливы принимать Александра Викторовича в нашем большом и светлом доме!