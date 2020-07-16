С начала июля семь человек заблудились в лесах Могилевской области

За 15 дней июля в лесах Могилевской области заблудились семь человек, которые отправились за грибами или ягодами.

Как рассказал начальник управления уголовного розыска УВД облисполкома Александр Москалев, с начала года из лесных массивов не могли самостоятельно выбраться девять человек.

- Двоих из них спасло наличие мобильных телефонов и строгое выполнение инструкций сотрудников оперативно-поисковых групп, которые были с ними на связи. Один мужчина в Климовичском районе провел в лесу целую ночь, а поутру его благополучно обнаружили сотрудники милиции, - отметил Александр Москалев.

Прежде чем отправиться в лес, изучите правила безопасности, напоминают спасатели:

- Чаще всего проблемы с ориентированием возникают у людей пожилого возраста, кроме того, теряются и дети. Собираясь в лес, возьмите с собой небольшой запас еды, воду, нож и спички. Не забудьте заряженный мобильный телефон и необходимые вам лекарства.

mogilevnews.by