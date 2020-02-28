С начала года в бюджет Бобруйска поступило 23,5 млн рублей

За январь 2020 года в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 23,5 млн. рублей, что на 1,7 млн. рублей больше, чем за первый месяц 2019 года.

Всего по состоянию на 1 февраля 2020 года на учете в инспекции МНС Республики Беларусь по г. Бобруйску состояло 55 369 плательщиков налогов (сборов, пошлин): 2 493 организации, 5 358 индивидуальных предпринимателей и 47 518 физических лиц.

В общей сумме поступлений за этот период удельный вес платежей организаций составил 87,9% или 20,7 млн. рублей, индивидуальных предпринимателей – 8,9% или 2,1 млн. рублей, физических лиц – 3,2% или 0,8 млн. рублей.

Основными бюджетообразующими источниками в январе 2020 года являлись: подоходный налог с физических лиц – 33,5%, НДС – 32,9%, налог при упрощенной системе налогообложения – 10,4%, акцизы – 7,8%.

В разрезе плательщиков наибольшие суммы поступили в бюджет от ЗАО «Бобруйский бровар», СООО «Оазис Груп», филиала «Бобруйский торговый центр «Корона», филиала ООО «Евроторг» в городе Бобруйске, ОАО «Красный пищевик». Удельный вес их платежей составил 30,7 % в общих поступлениях в бюджет.