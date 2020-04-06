С какими вопросами пришли бобруйчане на прием к сенатору Сергею Анюховскому?

Обратная связь с населением очень важна для каждого парламентария. Даже самое простое в разрешении, на первый взгляд, обращение, может пригодиться в законотворческой деятельности. Такое мнение высказал член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Анюховский в ходе прошедшего 1 апреля личного приема граждан. На встречу с сенатором записались пятеро бобруйчан.

Один из собеседников сенатора признался: его планы на процветание собственного бизнеса в сфере деревообработки нарушила аномально теплая зима. Мужчина кредитовался у двух банков на покупку оборудования. Но ни дрова, ни брикет так и не стали востребованным товаром у населения. Однако платежи по кредиту никто не отменял. Сенатор обещал подготовить ходатайства об отсрочке платежа в финансовые организации.

Следующее обращение поступило от молодой мамы. Бобруйчанка интересовалась, можно ли ускорить сроки перерасчета процентной ставки кредита в связи с приобретением нового статуса многодетной семьи. Вопрос решен оперативно в тот же день.

По словам Сергея Анюховского, обращения граждан – это не только посыл и отправная точка для парламентариев в применении конкретных мер. Иногда человеку просто необходимо развернуть ту или иную, даже бытовую ситуацию, в законодательную плоскость и разъяснить понятным языком дальнейшие действия гражданина, а иногда помочь простым житейским советом, уделить внимание. Неизменно одно: все поступившие обращения становятся объектом пристального и системного внимания.

– Одно из обращений,– прокомментировал Сергей Анюховский прием,– касалось понятной и справедливой инициативы: уделять больше внимания такой категории граждан как дети войны. К сожалению, участников боевых действий Великой Отечественной с каждым годом становится все меньше и меньше. А для подрастающего поколения истории, описывающие подвиг советского народа, пусть даже рассказанные людьми, родившимися незадолго до начала войны, не теряют своей актуальности. Здесь должны подключаться общественные объединения и средства массовой информации.

Были озвучены в ходе приема и жалобы на работу недобросовестных застройщиков, а также просьбы посодействовать в трудоустройстве. Обращения, требующие дополнительной проработки, взяты на контроль.