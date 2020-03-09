С благодарностью за сына… Руководство Бобруйского отдела Департаменты охраны выразило слова признательности родителям сотрудника

При руководстве и всем коллективе Светлану Васильевну в торжественной обстановке поздравили с Международным женским днем, вручили цветы, а также благодарственное письмо ей и супругу Василию Морозову за образцовое воспитание сына - старшего лейтенанта милиции Тараса Морозова, инспектора группы кадров.