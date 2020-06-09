С 5 июня снять наличные деньги с карты можно через кассу магазина

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь от 15.05.2020 № 290/11 (далее – постановление № 290/11) внесены изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16.

Предусматривается, что выдача наличных денежных средств держателям банковских платежных карточек через кассовое оборудование, подключенное к системе контроля кассового оборудования, осуществляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, реализующими товары, выполняющими работы, оказывающими услуги:

на территории сельской местности, малых городских поселений, территории вне населенных пунктов<*> – с 5 июня 2020 г .;

.; на иной территории Республики Беларусь –с 1 января 2022 г.

Сумма, которую можно снять в рамках одной операции, может составлять не более 5 базовых величин включительно (сейчас 1 БВ – Br27).

Документ вступил в силу с 5 июня 2020 года.

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<*> Под территорией сельской местности понимается территория Республики Беларусь, за исключением территории поселков городского типа и городов, среднегодовая численность населения на которой превышает 2 тыс. человек. Территорией малых городских поселений считается территория поселков городского типа и городов, среднегодовая численность населения на которой составляет более 2 тыс. человек, но не превышает 10 тыс. человек.