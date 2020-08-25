С 25 августа по 5 сентября водителям нужно ездить днем с включенным ближним светом фар

Ежегодно в преддверии нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции проводят ряд мероприятий профилактического характера, направленных на предупреждение случаев детского дорожно-транспортного травматизма.

С 25 августа по 5 сентября по всей республике проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!». В этот период водителям необходимо двигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар.

За невыполнение данного требования Правил в рамках СКМ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 2-х базовых величин (ст.18.14 ч.3 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь).

28 августа будет проводиться Единый день безопасности дорожного движения «Будьте примером своему ребенку!».

С 31 августа по 6 сентября в учреждениях образования области пройдет Неделя детской безопасности.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома