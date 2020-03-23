С 23 марта ГАИ объявлена Неделя детской безопасности

С 23 марта в Могилевской области объявлена Неделя детской безопасности. Главная цель мероприятия – своевременное предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних.

Постепенно устанавливается хорошая погода, увы, она «благоприятствует» детскому травматизму на дорогах: дети много времени проводят на улице и предоставлены сами себе.

Впереди школьные каникулы, и сейчас очень важно напомнить всем ребятам о безопасном поведении на дороге.

В текущем году на дорогах города Бобруйска в результате ДТП пострадали 3 несовершеннолетних.

Сейчас также стоит уделить внимание и юным велосипедистам, которым еще не исполнилось 14 лет – им кататься на велосипеде можно под строгим контролем взрослых и вне зоны проезжей части.

Не меньшее внимание родители должны уделять подросткам, не допуская ни малейшей возможности управления ими любым видом транспорта без соответствующего на то права.

Каждому водителю необходимо помнить, что далеко не всегда детвора следует правилам и задумывается об опасности, проявляя беспечность. Причина ДТП с участием детей чаще в простой невнимательности и несоблюдении простых правил безопасности. Во время игры дети забывают обо всем, а в силу своего возраста не задумываются о последствиях. Вот почему умение человека за рулем предвидеть опасность и готовность при внезапном появлении ребенка на дороге остановить свой автомобиль – один из главных факторов, предупреждающих детское травмирование. Не забывайте также о безопасной перевозке маленьких пассажиров: автокресла, бустеры и ремни – те самые элементы безопасности, которые помогут сохранить жизнь и здоровье юных пассажиров в непредвиденных дорожных ситуациях.

Мамы и папы, не забывайте, что главным учителем безопасного поведения ребенка являетесь именно ВЫ. Идете ли Вы пешком или едете на машине, подавайте достойный пример, поясняйте свои действия ребенку, убеждайте его, что нужно поступать правильно, а не иначе. При переходе всегда держите ребенка за руку, обращайте его внимание на работу светофоров, объясняйте значение дорожных знаков и разметки. Примите все возможные меры для сохранения жизни и здоровья наших детей!

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома