С 19 мая РИКЗ организует онлайн-РТ

Многие пункты проведения репетиционного тестирования отменили ранее запланированные на май сеансы в связи с эпидемиологической обстановкой. На сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) предоставлена возможность принять участие в третьем этапе репетиционного тестирования в электронном формате в онлайн-режиме.

- Предварительной регистрации для прохождения тестирования в режиме онлайн не требуется, - обращает внимание абитуриентов РИКЗ. - РТ организуется по 15 учебным предметам за курс общего среднего образования (русский, белорусский и иностранные языки (английский, немецкий, испанский, французский, китайский), физика, математика, химия, биология, история Беларуси, обществоведение, география, Всемирная история (новейшее время). Для участия абитуриентам необходимо, как и ранее, зарегистрироваться в своем личном кабинете на сайте РИКЗ, воспользоваться одной или несколькими свободными оплатами, которые были возвращены при отмене ранее запланированных сеансов РТ, или произвести оплату посредством системы «Расчет» (ЕРИП).

Услуга по прохождению третьего этапа репетиционного тестирования в online-режиме (регистрация и прохождение) будет доступна на сайте РИКЗ с 19 мая (вторник) и предоставлена в достаточно продолжительном временном интервале, позволяющем удовлетворить в ней потребность всем желающим абитуриентам