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Спорт

С 16 марта в Бобруйске стартуют республиканские соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба»

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С 16 марта в Бобруйске стартуют республиканские соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба»

В Бобруйске пройдут республиканские соревнования среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Республики Беларусь в дивизионе "А" в возрастной группе 2006-2008 гг. рождения.

Время проведения: 

Пн. 16.03 - 14.00-21.00 (игры)

Пн. 17.30 - 18.00 - торжественное открытие

Вт. 17.03 - 10.00-17.00 (игры)

Ср. 18.03 - 10.00-17.00 (игры)

Пт. 19.03 - -9.00-15.30 (финальные игры)

Пт. 16.00 - 17.00 - торжественное закрытие и награждение

Место проведения: ул.Карбышева, 11, СК "Бобруйск-Арена".

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