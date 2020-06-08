С 10 по 20 июня в Бобруйске пройдет профилактическое мероприятие «Берегите – детей!»

Летние каникулы – время, которое с нетерпением ждут все школьники. Ведь у детей появляется масса свободного времени, которое они проводят на улице: катаются на велосипедах, роликах, скейтбордах, играют в подвижные игры, встречаются с друзьями. Так или иначе, дети без сопровождения взрослых находятся рядом с дорогой. Поэтому именно во время каникул увеличивается количество ДТП c несовершеннолетними участниками дорожного движения.

За 5 месяцев текущего года на дорогах Бобруйска с участием детей зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 ребенка получили травмы.

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма с 10 по 20 июня по всей республике будет проводиться комплекс профилактических мероприятий «Берегите – детей!».

Основными причинами ДТП по-прежнему остается игнорирование элементарных мер безопасности: переход дороги вне пешеходного перехода или на запрещающий сигнал светофора, внезапный выход на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств или в непосредственной близости перед приближающимся транспортом.

Воспитание навыков безопасного поведения на дороге принесет желаемый результат только в том случае, если родители на своем положительном примере покажут ребенку то, как надо соблюдать правила, находясь на проезжей части.

Не следует забывать о безопасности юных пассажиров. Ведь нередко дети становятся заложниками халатности взрослых.

Чтобы избежать несчастных случаев на дороге водители должны осознанно относиться ко всем своим действиям за рулем. Не стоит «лихачить» и обгонять. Зачастую судьбу ребенка в аварийной ситуации определяет то, как он сидит в автомобиле. Перевозя детей в личном транспорте, взрослые должны контролировать использование ребенком ремней безопасности. Для малыша целесообразно приобрести специальное детское автокресло.

Не меньшее внимание родители должны уделять подросткам, не допускать возможности управления ими любым видом транспорта без соответствующего на то права. Помимо внушительных размеров штрафов бесправное вождение автомобилей подростками зачастую приводит к серьезным ДТП с гибелью и травмированием, как их самих, так и других людей.

Водителям необходимо помнить, что, подъезжая к пешеходному переходу, нужно до минимума снижать скорость и быть готовым уступить дорогу пешеходам, а также проявлять осторожность при проезде дворовых территорий и местных проездов.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома