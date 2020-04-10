С 10 апреля по 1 июля установлены нормы единовременной реализации некоторых лекарственных средств в аптеках Беларуси

Нормы единовременной реализации некоторых лекарственных средств установлены в аптеках Беларуси с 10 апреля по 1 июля. Это следует из письма Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 9 апреля 2020 года № 5-1-12/6361.

Список состоит из 10 пунктов:

Парацетамол, таблетки 200 мг - норма единовременной реализации 40 таблеток Парацетамол, таблетки 500 мг - 40 таблеток Арпетол, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг - 40 таблеток Арпетол, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг - 40 таблеток Флустоп, капсульт 75 мг - 10 капсул Антисептические лекарственные средства, в т. ч. аптечного изготовления - 2 упаковки Маска медицинская, повязка - 10 штук Перчатки медицинские (перчатки хирургические) - 10 штук (5 пар) Средство дезинфицирующее для обработки рук (гель, раствор) в упаковке объемом не более 100 мл - 2 упаковки Средство лезинфицирующее для обработки рук (гель, раствор) в упаковке объемом более 100 мл, но не более 1000 мл - 1 упаковка.

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