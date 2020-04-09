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Экономика

С 1 января 2020 г. снижен процент численности работников-инвалидов в общей численности работников организации для применения налоговых льгот

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С 1 января 2020 г. снижен процент численности работников-инвалидов в общей численности работников организации для применения налоговых льгот

31 декабря 2019 г. подписан Указ Президента Республики Беларусь № 503 «О налогообложении». Пунктом 5 данного Указа, вступившим в силу с 01.01.2020, определено, что льготы по налогам, установленные:
•    в подпункте 1.16 пункта 1 статьи 118 (льгота по налогу на добавленную стоимость) и пункте 4 статьи 181 (льгота по налогу на прибыль) Налогового кодекса Республики Беларусь, применяются плательщиками, использующими труд инвалидов, если численность инвалидов у них в среднем за период составляет не менее 30 процентов численности работников в среднем за этот же период;
•    в подпункте 1.5 пункта 1 статьи 228 (льгота по налогу на недвижимость) Налогового кодекса Республики Беларусь, применяются плательщиками-организациями, а так же их обособленными подразделениями, если численность инвалидов в этих организациях или их обособленных подразделениях составляет не менее 30 процентов списочной численности в среднем за период.

Пресс-центр инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области.

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