С 1 августа 2020 года изменяются размеры бюджета прожиточного минимума

Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 июля 2020 г. № 67 на период с 1 августа по 31 октября 2020 года утверждены размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам, сообщили в ведомстве

БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 256 рублей 10 копеек, что на 3,8% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 мая по 31 июля т.г.

Размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам

(в ценах июня 2020 г.):

в среднем на душу населения – 256 рублей 10 копеек

трудоспособное население – 285 рублей 4 копейки

пенсионеры – 193 рубля 92 копейки

студенты – 246 рублей 72 копейки

дети в возрасте до трех лет – 160 рублей 79 копеек

дети в возрасте от трех до шести лет – 224 рубля 70 копеек

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 274 рубля 48 копеек

В связи с изменением БПМ с 1 августа 2020 г. автоматически пересматриваются встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ:

Эти выплаты увеличились соразмерно росту БПМ на 3,8%.