Руслан Страхар посетил бобруйские предприятия: «На всех рынках происходит запрос на продукцию. Для нас это шанс увеличить рынки сбыта»

В рамках Единого дня информирования 5 августа заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар посетил бобруйские предприятия ОАО «Белшина» и ОАО «Беларусьрезинотехника».

– Мне, как заместителю, курирующему вопросы экономики, промышленного комплекса, важно понимать тенденции, которые происходят сейчас на предприятиях, перспективы развития. Сейчас вся мировая экономика столкнулась с последствиями, вызванными пандемией. В большей или меньшей степени это затронуло и наши предприятия. Экономика Могилевской области экспортно ориентирована. В данной ситуации промышленный комплекс Республики выгодно отличает то, что в это непростое время мы не закрыли наши предприятия, сохранили трудовые коллективы и сейчас готовы увеличить реализацию продукции. На всех рынках происходит запрос на продукцию, с учетом того, что многие наши конкуренты это время простаивали, для нас это шанс увеличить, а где-то и завоевать новые рынки сбыта. Здесь принципиально на каждом предприятии искать свои подходы, – заключил Руслан Борисович.