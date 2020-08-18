Розыгрыш финала восьми Европейской хоккейной лиги отменен

Европейская федерация хоккея на траве приняла решение об отмене финала восьми Европейской хоккейной лиги с участием женской дружины ХК "Минск", сообщили в пресс-службе БФХТ.

Турнир должен был пройти в Амстердаме с 14 по 18 октября. Однако из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса принято решение об отмене состязаний.

Президент ЕФХ Марийке Флерен так прокомментировала ситуацию: "Нам очень грустно, что мы не смогли выполнить эту работу и принести радость хоккейным фанатам по всей Европе и за ее пределами".

Следующий розыгрыш финала восьми Европейской хоккейной лиги среди женских команд стартует 15 апреля 2021 года и пройдет в течение пяти дней. В нем примут участие по две команды из Нидерландов и Германии, по одной дружине из Испании, Англии, Ирландии и Беларуси.