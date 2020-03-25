Ростки подросли! А вы готовитесь собирать богатый урожай?*

Каждый месяц «Баб­руйскае жыццё» и сеть магазинов «Волшебная грядка» делятся с читателями результатами совместного проекта-эксперимента, который начался в январе. Напомним: мы высадили перец и баклажаны, а теперь поэтапно рассказываем, как ухаживаем за культурами. В номере №9 от 26 февраля вы можете прочитать о том, какие семена, грунт и стимуляторы роста использовали при посадке.

Хороший и большой урожай хочет собрать каждый дачник, по­этому за растениями нужно ухаживать правильно и стараться им не навредить. Именно для этого в течение месяца мы распикировали рассаду – каждое растение посадили в отдельный пластмассовый стаканчик. В это же время начали их удобрять. Среди различных видов удобрений выбрали биогумус для рассады.

Специалисты магазина «Волшебная грядка» также поделились схемой подкормки рассады перца, поэтому на каждом этапе нам было нетрудно заботиться о растениях. Во время первой подкормки в фазе первого насто­ящего листа внесли раствор мочевины (ст. л. на 10 л воды), через три недели процедуру повторили. Можно взять другое азотное удобрение в тех же пропорциях.

Стоит отметить, что результаты не заставили себя ждать: растения заметно подросли и окрепли, выглядят здоровыми. В следующем месяце продолжим рассказывать о том, как ухаживали за саженцами (ориентировочно читайте 29 апреля). А пока спешим сообщить, что «Волшебная грядка» разрастается. Открылся еще один магазин по адресу: ул. Социалистическая, 42-1. Магазин предлагает для посевной широкий ассортимент семян овощей, зелени, цветов, лука. В каждом магазине сети в продаже элитные сорта картофеля: «Гала», «Кроне», «Пароли», «Ювел», «Вега». Все это по удивительно низким ценам – 2,5 рубля за килограмм! В новом магазине вы найдете еще больше обработок для сада и огорода, препаратов для борьбы с муравьями, тлей, колорадскими жуками и другими вредителями. Здесь вам посоветуют специализированные торфяные грунты, удобрения, подкормки, стимуляторы роста и цветения, теп­личные дуги, садовый инвентарь и многое другое. Кстати, в продажу уже поступили саженцы роз и винограда, клубни лилий, гладиолусов и бегоний. В широком ассортименте банки, крышки, товары для бани. С новым привозом ряды магазина пополнились искусственными цветами и праздничной пасхальной атрибутикой.

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