Россия закрывает границу с Беларусью

Россия приняла решение о закрытии границы с Беларусью для передвижения людей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Мы также приняли решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов, - сказал Михаил Мишустин. - Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь массового распространения коронавируса".