Россия передаст Беларуси 10 тыс. тестов на коронавирус
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Диагностический материал для проведения 10 тыс. исследований на коронавирус COVID-19 безвозмездно будет передан белорусской стороне. Об этом сообщил журналистам посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.
Тестовые системы доставят автомобилем-рефрижератором, в котором будет поддерживаться специальный температурный режим минус 20 градусов.
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