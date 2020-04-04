Россия передаст Беларуси 10 тыс. тестов на коронавирус

Диагностический материал для проведения 10 тыс. исследований на коронавирус COVID-19 безвозмездно будет передан белорусской стороне. Об этом сообщил журналистам посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Тестовые системы доставят автомобилем-рефрижератором, в котором будет поддерживаться специальный температурный режим минус 20 градусов.

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