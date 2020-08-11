Российско-белорусский спутник может быть запущен в 2025 году. Об этом сообщил директор НИРУП "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Беларуси, главный конструктор Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли Сергей Золотой во время выставки "Беларусь интеллектуальная".

Премьер-министры стран ЕАЭС 17 июля одобрили совместную космическую программу. Она предполагает в том числе создание орбитальной группировки спутников. "Предполагается, что она будет состоять из пяти космических аппаратов, которые обеспечат выполнение практически всего спектра задач дистанционного зондирования Земли. В планах два российско-белорусских аппарата сверхвысокого разрешения (0,35 м) и три аппарата разрешением 5 м, которые изготовит казахстанская сторона. Программа предполагает запуск первого российско-белорусского спутника в 2025 году. Также будет создаваться задел для второго, который будет запущен чуть позже", - сказал Сергей Золотой.

По его словам, эскизный проект российско-белорусского спутника завершен. "По сути, эскизный проект - это моделирование тех технических решений, которые будут потом воплощены. Эта работа выполнена. Подтверждена реализуемость тех технических характеристик, которые изначально нами анонсировались. Следующий этап - рабочее проектирование и изготовление аппарата. Нужно также выстроить всю наземную инфраструктуру, разработать программное обеспечение", - отметил ученый.

Сейчас НАН Беларуси и "Роскосмос" занимаются вопросами, связанными с выделением финансирования. "Но работа не останавливается. В частности, "Пеленг" сейчас завершает разработку конструкторской документации для телескопа. Российская корпорация ВНИИЭМ тоже работает над документацией", - обратил внимание Сергей Золотой.

Организаторы выставки "Беларусь интеллектуальная" - Национальная академия наук и Белорусская торгово-промышленная палата. Сегодня в НАН представлено более 150 разработок и технологий. Экспозиция состоит из трех кластеров, связанных с наиболее актуальными приоритетами развития научной сферы. Это "IТ-страна. Научное обеспечение цифровизации экономики", "Преодоление COVID-19" и "Технологии будущего".