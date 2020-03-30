Российский рубль подешевел на торгах 30 марта, евро и доллар подорожали
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Российский рубль подешевел на торгах 30 марта, евро и доллар подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Доллар подорожал на Br0,0269 до Br2,6023 за $1 (на торгах 27 марта - Br2,5754 за $1).
Курс евро вырос на Br0,0422 до Br2,8793 за 1 евро (27 марта - Br2,8371 за 1 евро).
Российский рубль подешевел на Br0,0521 и стоит Br3,26 за 100 российских рублей (27 марта - Br3,3121 за 100 российских рублей).
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