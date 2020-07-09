Россельхознадзор отменил временные ограничения на поставки в Россию говядины Бобруйского и Могилевского мясокомбинатов

В формате телеконференции 8 июля состоялись переговоры заместителя Премьер-министра Беларуси Александра Субботина с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом.

Стороны обсудили вопросы текущего сотрудничества, в том числе касающиеся поставок белорусской продукции на российский рынок.

По итогам переговоров, а также с учетом гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь и на основании представленных ранее материалов принято решение об отмене с 9 июля 2020 года временных ограничений на поставки в Россию бескостной говядины семи белорусских предприятий, сообщает Россельхознадзор. В их числе -- Бобруйский и Могилевский мясокомбинаты.

Продукция этих 7 компаний, выработанная с 9 июля, будет ввозиться в режиме усиленного лабораторного контроля в сопровождении электронных ветеринарных сертификатов.

mogilevnews.by