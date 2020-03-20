Роспотребнадзор начал испытания вакцины против COVID-19

"В России для профилактики и контроля эпидемии COVID-19 в ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в самые сжатые сроки разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах", - говорится в сообщении.

Новые вакцины пройдут исследования в системе in vivo - на чувствительных лабораторных животных. Чаще всего для этого используются лабораторные мыши и крысы, также хорьки, низшие приматы и др. Как пояснили в ведомстве, этот этап является обязательным, поскольку нужно убедиться в безвредности и эффективности нового препарата, а исследования на культурах клеток, к сожалению, не могут дать ответы на все вопросы.

Ученые начали исследования иммуногенности всех разработанных прототипов вакцин. Будут определены состав, доза, способ введения будущей вакцины. Ученые рассчитывают, что ее внедрение станет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.

Тем временем в Китае число жертв нового коронавируса за последние сутки возросло на три человека, количество заразившихся увеличилось на 39, выздоровели 730 человек. Ни один из новых случаев заражения не приходится на ставший эпицентром эпидемии город Ухань, сообщает ТАСС. Два первых случая заражения COVID-19 зарегистрированы на территории Гаити. Из-за распространения нового коронавируса власти Испании издали указ о закрытии всех гостиниц на территории страны. На неопределенное время закрываются две главные святыни ислама - Большая (Заповедная) мечеть в Мекке и Мечеть пророка в Медине. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) приняло решение приостановить работу над ракетой-носителем SLS (Space Launch System) и кораблем Orion в Космическом центре имени Джона Стенниса в штате Миссисипи и центре сборки "Мишуд" в штате Луизиана.