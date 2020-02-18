«Родители дома?» Инспекция по делам несовершеннолетних провела рейд по неблагополучным семьям

В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и осуществлении контроля за безопасностью детей, профилактики семейного неблагополучия, инспекция по делам несовершеннолетних отдела милиции Первомайского района УВД Бобруйского горисполкома совместно с комиссией по делам несовершеннолетних администрации Первомайского района и представителем Первомайского районного комитета ОО «БРСМ» провела рейд.

Как рассказал начальник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Бобруйского горисполкома подполковник милиции Дмитрий Цырынский, основная цель рейдов – обратить внимание родителей на вопросы надлежащего воспитания и содержания своих детей, создания комфортных и безопасных условий для проживания их в семье. Подобные рейды проходят в районе постоянно.

В этот раз посетили 12 семей, признанных находящимися в социально опасном положении, где законные представители состоят на учете в УИИ за преступления в сфере семейно-бытовых отношений, и имеющих на иждивении несовершеннолетних детей. Как правило, рейды дисциплинируют родителей, не дают им расслабиться. Многие из них боятся, что отберут детей. Поэтому стараются, чтобы в доме была чистота, в холодильнике – еда. Но не у всех, конечно, получается.

В ходе рейда видно, кто из родителей держит себя в руках, не пьет, работает и смотрит за детьми. Кого-то берут под более пристальный контроль. Как, например, бобруйчанку М., в семье которой трое детей.

– На момент посещения, дети были одни дома, сказать о том, что они ели, не смогли. Холодильник был пуст. Хорошо еще дети школьники, и поели в школе. Маму мы не дождались, но пришел папа с пакетом продуктов. Сегодня дети будут накормлены, а что завра? – задается вопросом Дмитрий Александрович. – И таких ситуаций немало. Сегодня 95 бобруйских семей находятся в социально опасном положении. В каждой из них живут дети, которые нуждаются в материнской и отцовской заботе. Уже в этом году за ненадлежащее воспитание и содержание детей к ответственности привлечено 11 родителей.

В ходе рейда с родителями проведены профилактические беседы, предложена помощь различных субъектов профилактики района. Кроме того специалисты вручили памятки для детей и родителей по правилам пожарной безопасности, буклеты по здоровому образу жизни и надлежащем исполнении родительских обязанностей.

Официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк

Фото ИДН отдела милиции Первомайского района г. Бобруйска