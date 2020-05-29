Республиканский волонтерский центр запускает акцию ко Дню защиты детей

Республиканский волонтерский центр запускает акцию "Радость каждому ребенку" ко Дню защиты детей. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства образования.

"В Международный день защиты детей 1 июня волонтеры учреждений образования поздравят с праздником тех, кому особенно необходима наша забота и поддержка - детей, находящихся в социальных учреждениях. Волонтерские центры и отряды учреждений образования всей страны передадут в социальные учреждения для детей гирлянду добрых пожеланий, которая является символом акции, а также подарки", - рассказали в пресс-центре.

К акции уже подключились многие волонтерские центры. Так, волонтерский клуб "Слон" БГУКИ организует на улице в детском доме №7 "Семь Я" Минска поздравление с вручением подарков. Волонтеры будут помогать в передаче подарков в 39 дошкольных учреждений Октябрьского района столицы. Волонтеры ГГТУ имени П.О.Сухого приедут в Гомельский районный социально-педагогический центр и передадут канцелярские товары, сладости, игры. Запланирована передача подарков для пациентов детской областной больницы и посещение социально-педагогического приюта Бреста волонтерами из БрГУ им. А.С.Пушкина. Добровольцы из БНТУ адресно передадут многодетным семьям конфеты, средства индивидуальной защиты и канцелярию, а волонтерский центр ВГАВМ передаст канцелярские товары в Детский дом Витебска. Также 1 июня волонтеры БГАТУ и представители Республиканского волонтерского центра посетят детскую деревню "Истоки" .

Подробнее узнать об акции и присоединиться к ней можно на сайте Республиканского волонтерского центра и в социальных сетях.