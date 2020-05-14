Республиканский «Последний звонок», планировавшийся в Бобруйске, отменен

Министерство образования предлагает решать вопрос о проведении выпускных вечеров индивидуально в каждом учебном заведении. Об этом сообщил министр образования Игорь Карпенко.

Игорь Карпенко пояснил, что проведение массовых мероприятий в учебных заведениях в целом ограничено. В этой связи не состоится республиканский "Последний звонок", который планировался в Бобруйске. "Вместе с тем есть масса обращений по поводу завершения учебного года и проведения выпускных вечеров. Тут надо исходить из того, какой это регион, какое учреждение образования, какая там ситуация складывается", - убежден министр.

По его словам, есть договоренность, что аттестаты о среднем образовании выпускникам школ вручат в торжественной обстановке. По поводу выпускных вечеров решение будет принимать администрация учебных заведений. "Школа должна на месте с родителями определиться, в каком формате они проведут это. Если я начну сейчас сверху навязывать, говорить, что делать каждому классу, или предлагать разделять класс на две половины, наверное, это будет не всегда восприниматься адекватно. Мы не будем никого ни в чем ограничивать в этих вопросах", - отметил Игорь Карпенко.

В то же время для него непонятна позиция отдельных родителей и будущих выпускников, которые сейчас отказываются посещать школьные занятия и одновременно переживают по поводу выпускных вечеров. "Не нужно нагнетать непонятную истерию, когда (высказывается мнение. - Прим. БЕЛТА), что в школу я не иду, но меня так волнует тема, как же я буду на выпускном и в каком платье", - сказал министр.

Что касается организации Республиканского бала выпускников высших учебных заведений, который традиционно проходит в конце июня, то окончательное решение по этому вопросу пока не принято. "Мы внесли свои предложения главе государства. Думаю, что в ближайшее время будет определена конкретная дата и формат данного мероприятия. Мы предлагаем его провести", - сказал министр.