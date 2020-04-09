Республиканский конкурс «Национальная премия в области изобразительного искусства» в 2019-2020 г.г.

В Республике Беларусь объявлено масштабное событие в сфере изобразительного искусства, объединяющее представителей всех без исключения творческих направлений, целью которого станет поддержка не только талантливых и известных мастеров, но и начинающих молодых художников, открытие новых имен в современном белорусском искусстве – Национальная премия в области изобразительного искусства.

Отборочной комиссией будет отобрано по 10 работ в каждой номинации для участия в Республиканской выставке современного изобразительного искусства. По итогам открытого просмотра и оценки конкурсных материалов жюри определит победителей.

Инициатором конкурса является Министерство культуры Республики Беларусь. Дирекция конкурса функционирует на базе Национального исторического музея Республики Беларусь.

Премия проводится по 10 номинациям:

"Живопись",

"Графика",

"Скульптура",

"Дизайн",

"Актуальное искусство" (арт–объект, инсталляция),

"Художественная фотография" (1 работа или 1 серия до 10 работ от автора),

"Монументальное и монументально–декоративное искусство",

"Декоративно–прикладное искусство",

"Искусствоведение и критика",

"Творческий дебют".

Приём заявок продлён до 16 апреля 2020 года!

Для участия в конкурсе необходимо до 16 апреля 2020 г.:

Контактные номера: 8 017 226 05 32; 8 017 226 09 22; +375 29 159 78 21

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