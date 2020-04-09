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Культура

Республиканский конкурс «Национальная премия в области изобразительного искусства» в 2019-2020 г.г.

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Республиканский конкурс «Национальная премия в области изобразительного искусства» в 2019-2020 г.г.

В Республике Беларусь объявлено масштабное событие в сфере изобразительного искусства, объединяющее представителей всех без исключения творческих направлений, целью которого станет поддержка не только талантливых и известных мастеров, но и начинающих молодых художников, открытие новых имен в современном белорусском искусстве – Национальная премия в области изобразительного искусства.
Отборочной комиссией будет отобрано по 10 работ в каждой номинации для участия в Республиканской выставке современного изобразительного искусства. По итогам открытого просмотра и оценки конкурсных материалов жюри определит победителей.
Инициатором конкурса является Министерство культуры Республики Беларусь. Дирекция конкурса функционирует на базе Национального исторического музея Республики Беларусь.
Премия проводится по 10 номинациям:

  • "Живопись",
  • "Графика",
  • "Скульптура",
  • "Дизайн",
  • "Актуальное искусство" (арт–объект, инсталляция),
  • "Художественная фотография" (1 работа или 1 серия до 10 работ от автора),
  • "Монументальное и монументально–декоративное искусство",
  • "Декоративно–прикладное искусство",
  • "Искусствоведение и критика",
  • "Творческий дебют".

Приём заявок продлён до 16 апреля 2020 года!
Для участия в конкурсе необходимо до 16 апреля 2020 г.:

Контактные номера: 8 017 226 05 32; 8 017 226 09 22; +375 29 159 78 21

mogfil.by

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