Республиканский конкурс «Национальная премия в области изобразительного искусства» в 2019-2020 г.г.
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В Республике Беларусь объявлено масштабное событие в сфере изобразительного искусства, объединяющее представителей всех без исключения творческих направлений, целью которого станет поддержка не только талантливых и известных мастеров, но и начинающих молодых художников, открытие новых имен в современном белорусском искусстве – Национальная премия в области изобразительного искусства.
Отборочной комиссией будет отобрано по 10 работ в каждой номинации для участия в Республиканской выставке современного изобразительного искусства. По итогам открытого просмотра и оценки конкурсных материалов жюри определит победителей.
Инициатором конкурса является Министерство культуры Республики Беларусь. Дирекция конкурса функционирует на базе Национального исторического музея Республики Беларусь.
Премия проводится по 10 номинациям:
- "Живопись",
- "Графика",
- "Скульптура",
- "Дизайн",
- "Актуальное искусство" (арт–объект, инсталляция),
- "Художественная фотография" (1 работа или 1 серия до 10 работ от автора),
- "Монументальное и монументально–декоративное искусство",
- "Декоративно–прикладное искусство",
- "Искусствоведение и критика",
- "Творческий дебют".
Приём заявок продлён до 16 апреля 2020 года!
Для участия в конкурсе необходимо до 16 апреля 2020 г.:
- Ознакомиться с Инструкцией ;
- Заполнить в электронном виде Заявку;
- Направить Заявку на электронный адрес: info@histmuseum.by (c темой письма «Национальная премия»).
Контактные номера: 8 017 226 05 32; 8 017 226 09 22; +375 29 159 78 21