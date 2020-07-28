Республиканская акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе!» пройдет в Глуске 29 июля

Республиканская народно-патриотическая акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе!» посетит Могилевщину. Большой праздничный концерт под лозунгом «За Беларусь!» состоится 29 июля в 18.00 в Центре культуры и досуга «Орион» Глуска.

«Мы – вместе!» – узнаваемая и любимая всеми белорусами профсоюзная акция, которая получила признание на самом высоком государственном уровне. Так, в 2019 году проект удостоен специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства. Главная цель акции – объединить людей, сделать их солидарными.

Особое внимание во время акции по традиции будет уделено людям, которыми гордится район – представителям трудовых династий, спортсменам, талантливым детям. В Глуске отметят медработников – старшую медсестру и председателя профкома УЗ «Глусская ЦРБ им. Семенова» Галину Михайленок, главного санитарного врача УЗ «Глусский РЦГЭ» Романа Пускина, санитарку стационара УЗ «Глусская ЦРБ им. Семенова» Елену Костунову, фельдшера выездной бригады скорой медицинской помощи Наталью Жинько.

Церемонию чествования дополнят выступления белорусских исполнителей. Для жителей Глуска споет народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко и заслуженный коллектив – ансамбль «Сябры». Также на сцену выйдут Ольга Плотникова, группа «БайСити», шоу-балет «Феерия» и финалисты конкурса «Новые имена Беларуси» Николай Гомеров, Ольга Любавина, Руслан Рогалевич. К слову, самые активные зрители получат от звезд эстрады символ народно-патриотической акции – сувенир в виде белого аиста с васильком и сердечком.

Республиканская народно-патриотическая акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе!» стартовала в 2015 году и успела побывать во всех населенных пунктах страны. Всего состоялось более 180 концертов, в которых приняли участие более 500 тыс. белорусов.