«Рено» опрокинулся в Бобруйском районе, пострадала пассажирка

Автомобиль «Рено» 16 августа опрокинулся в Бобруйском районе. Как сообщили в МВД, ДТП произошло около 16.00. По предварительной информации, 31-летняя гомельчанка на «Рено» не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП 62-летняя пассажирка с телесными повреждениями госпитализирована.