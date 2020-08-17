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Происшествия

«Рено» опрокинулся в Бобруйском районе, пострадала пассажирка

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«Рено» опрокинулся в Бобруйском районе, пострадала пассажирка

Автомобиль «Рено» 16 августа опрокинулся в Бобруйском районе. Как сообщили в МВД, ДТП произошло около 16.00. По предварительной информации, 31-летняя гомельчанка на «Рено» не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП 62-летняя пассажирка с телесными повреждениями госпитализирована.

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